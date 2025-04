Fenomeno devastante. Ospedali, università e case "inghiottite"

I 40 anni della frana sono stati ricordati nel 2022 con una serie di manifestazioni. Segno che il tempo sul versante nord della città, da Posatora, al Borghetto fino alla Palombella e anche oltre, non è mai veramente passato. Le cicatrici sono ancora ben visibili sul volto di questa città millenaria. La storia si è fermata su quella collina che sotto i colpi della pioggia incessante di quei giorni scese lentamente verso il mare. Per chi la visse da vicino e sulla propria pelle fu un choc terrificante.

La frana del 13 dicembre 1982 non fece vittime, ma sconvolse lettaralmente Ancona: coinvolse 342 ettari di terreno urbano e sub-urbano. L’esteso movimento franoso danneggiò due ospedali e la Facoltà di Medicina dell’Università di Ancona, lese o distrusse completamente 280 edifici, per un totale di 865 abitazioni, divelse la ferrovia e la strada costiera su di un fronte di circa 2,5 chilometri. La frana provocò anche danni alla popolazione: 3.661 persone (1.071 famiglie) vennero evacuate dall’area colpita dal dissesto. Circa 500 persone persero l’impiego. Molti anconetani scelsero di andare via dalla propria terra.

La linea ferroviaria Milano-Lecce (Adriatica) e la SS Flaminia traslarono di oltre 10 metri verso mare. A seguito dell’emanazione di una legge regionale, il Comune di Ancona ha attivato un monitoraggio in continuo della frana e redatto un piano di emergenza. Il sistema di early warning controlla h24 le condizioni di stabilità dell’area con una rete di monitoraggio topografico superficiale integrato da un monitoraggio geotecnico profondo, è conosciuto in tutto il mondo e costituisce un esempio di gestione del rischio e convivenza attiva con la frana, visitato da tecnici di tutto il mondo.