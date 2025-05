Pescara supera Okasa Falconara 2-1: doppietta decisiva di Dal’Maz

1

PESCARA

2

OKASA : Sestari, Elpidio, Cortes, Pereira, Ferrara, Praticò, Gregori, Balardin, Pirro, Bordacchini, Gaspari, Scoponi. All. Domenichetti

PESCARA: Mascia, Xhaxo, Rozo, Vanelli, Taty, Coppari, D’Incecco, Di Sauro, Belli, Jessika, Valendino, Dal’Maz. All. Amparo

Arbitri: Zannola di Ostia Lido, Cannizzaro di Ravenna; crono: Filannino di Jesi

Reti: 7’32’’ Dal’Maz, 12’13’’ Dal’Maz, 39’54’’ Praticò

Ci ha provato fino all’ultimo l’Okasa Falconara, ma la sfida delle sfide contro il Pescara prende la via dell’Abruzzo. Finisce 1-2 al PalaBadiali, vittoria griffata da una doppietta dell’ex Pato Dal’Maz e con Falconara in gol soltanto a pochi secondi dallo scadere con Praticò. La squadra di Domenichetti vede accorciare a -2 il Pescara, ma mantiene la vetta della classifica di serie A femminile ad un turno dal termine della regular season. Ora il primato andrà difeso nell’ultimo atto, in programma domenica alle 18 in trasferta contro il Cmb.

Il pomeriggio falconarese si apre con la festa per capitan Erika Ferrara, cui viene conferito un premio per l’attaccamento ai colori biancoazzurri: è infatti la calciatrice con più presenze della storia del Falconara (197). Gara vibrante, sin dalle prime battute. Sblocca il risultato Pato, che sfrutta gli sviluppi di un corner per portare avanti il Pescara.

Le ospiti, non paghe, allungano subito e capitalizzano il doppio vantaggio ancora con Pato. Le locali si gettano a capofitto in avanti per cercare di accorciare, ma non riescono a superare la difesa abruzzese. Il gol di Praticò, infatti, arriva ad appena sei secondi dalla sirena e non basta per risalire la china di una partita comunque intensa e ben disputata da entrambe le formazioni. Domenica l’ultima della stagione regolare, poi comincerà il valzer dei playoff Scudetto.