Incendio a Loreto, a fuoco cabina dell'Enel nella notte: gente in strada

Loreto (Ancona), 5 maggio 2025 – Nottata di fuoco quella appena trascorsa a Loreto. Fiamme alte e una colonna di fumo nera, visibile fin dai quartieri a valle, hanno scosso la parte alta della città di Loreto. Un incendio è divampato in via Montereale Vecchio, vicino al campo sportivo e all’ex istituto delle suore Orsoline.

A provocarlo sarebbe stata l’esplosione improvvisa di un trasformatore a bagno d’olio che ha lasciato al buio l’intera zona. Il blackout ha gettato nel panico i residenti.

Per capire cosa fosse successo e per la paura in diversi sono scesi in strada. Poi hanno visto la palla di fuoco. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento osimano con due autobotti. Una volta disattivata l’erogazione di corrente elettrica si è proseguito con le operazioni di spegnimento delle fiamme ancora attive. Sul posto anche i tecnici dell’Enel. Nessun ferito né auto danneggiate.