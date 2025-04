A14, a fuoco auto e fotovoltaico

Un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose, è divampato nella notte tra sabato e domenica nell’area di servizio Esino Est, lungo la carreggiata nord, tra i caselli di Ancona Nord e Montemarciano. Solo l’intervento più che tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme e la completa distruzione di un impianto fotovoltaico che fa da copertura in una porzione del parcheggio dell’area di servizio sempre molto frequentata dagli automobilisti in transito. Ignote le cause dell’incendio che ha completamente distrutto una vettura parcheggiata. E’ probabile che si tratti, comunque, di un corto circuito. Il rogo ha interessato i pannelli fotovoltaici sovrastanti e i collegamenti elettrici, tutto materiale altamente infiammabile. Sul posto è arrivata una squadra di Ancona che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’automezzo e l’area circostante.