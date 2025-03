Irlanda in festa 2025 a Bologna: programma, ospiti ed eventi

Bologna, 10 marzo 2025 - Anche sotto le Torri, il 17 marzo, si festeggia San Patrizio, santo patrono d'Irlanda e, per estensione, degli amanti della birra. Piazza Lucio Dalla ospita “Irlanda in Festa”, l’evento, ideato e organizzato da Estragon Club, che ha registrato vari record di presenze, diventando la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick’s Day.

I festeggiamenti a Bologna sono spalmati su quattro giorni, dal 14 al 17, alternando gruppi di musica folk italiani e irlandesi. Non mancherà, naturalmente, la cucina irlandese, accompagnata dall’area esterna di street food. Protagoniste assolute saranno le birre, che arrivano dalla leggendaria St. James’s’ Gate Brewery di Dublino. Venerdì e lunedì piazza Lucio Dalla si anima dalle 18 alle 24; sabato e domenica dalle 12 alle 24.

Musica da non perdere: il programma

Venerdì 14 marzo alle 19,30 a salire sul palco sono gli irlandesi Mad As Folk per proseguire, alle 21,30, con i Modena City Ramblers, band nata nel 1991, fortemente influenzata dalla musica irlandese. Al repertorio dei Mcr appartengono brani strumentali della tradizione popolare irlandese, scozzese, celtica e poi anche klezmer, balcanica e italiana.

Sabato 15 marzo il gruppo irlandese Boys from the country hell apre la serata alle 19,30. Due ore più tardi, alle 21,30, piazza Lucio Dalla ospita i Folkabbestia, gruppo musicale italiano folk rock. Il loro stile trae ispirazione dalla musica popolare italiana, spaziando dal folk al punk e dallo ska al rock, permeato di cultura di musica popolare irlandese e balcanica.

Domenica 16 marzo alle 15 è previsto lo ‘stage danze irlandesi con Cristina e Claudio’; alle 19,30 il live della band italiana Drunk Butchers e alle 21,30 quello del gruppo irlandese Dave Finnegan's Commitments. A esibirsi, l’ultimo giorno di festa, lunedì 17 marzo, sono Les Irlandiis alle 19,30 e i Dirty Old Town alle 21.

Le tre birre irlandesi

Gli organizzatori fanno sapere che in occasione della festa arrivano a Bologna le tre storiche birre irlandesi: Guinness, Harp e Kilkenny. La prima è famosa per il sapore ricco e complesso con note di caffè tostato, cioccolato fondente e caramello. La seconda è invece la scelta giusta per chi cerca un'esperienza rinfrescante e di qualità. Infine la Kilkenny è una birra rossa che si distingue per il suo sapore morbido e rotondo.

Il piatto tradizionale

Se non avete mai provato il manzo in Guinness, piatto per eccellenza della tradizione, “Irlanda in Festa” è l’occasione giusta per farlo. Si tratta di uno stufato ricco e saporito, perfetto per riscaldare le serate fredde. La preparazione affonda le radici nella cultura irlandese, dove la birra non è solo una bevanda iconica, ma anche l’ingrediente principe di molte ricette. Il manzo viene cotto lentamente in una salsa a base di Guinness, insieme a cipolle, carote e spezie, creando un mix di sapori che si fondono alla perfezione.