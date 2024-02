Jazz a Bologna: le chitarre di Mike Dawes e Scott Henderson, l’ugola di Sandy Patton

Liveclubbing da primi della classe, produzioni originali resident di mini orchestre in Cantina Bentivoglio, chitarristi tra i migliori al mondo tra acustica ed elettrica al Bravo Caffè, una chanteuse che rammenta le “divas” del passato al Camera Jazz & Music club.

Stasera (mercoledì, ore 21.45) in Cantina Bentivoglio le luci si accendono sull’Emiliano Pintori's Organic, produzione originale della cave di via Mascarella. Un sestetto che ricalca le formazioni in voga tra la fine degli anni ‘60 e ‘70 composte dal classico organ trio (organo, chitarra, batteria), due fiati e l’aggiunta delle percussioni. Con il leader all'organo, ai fiati due giovani talenti: Cosimo Boni, trombettista e Matteo Diego Scarcella, tra i pochi specialisti del flauto oltre al sax tenore. La ritmica è composta da Marco Bovi e Adam Pache, con Danilo Mineo, percussionista. Musicisti che si comprendono al volo e costruiscono in piena liberta musica dalla tessitura fitta e continua.

Venerdì irrompe l’All Stars Band, mini orchestra dedita al meglio delle suggestioni jazz, assemblata con nozioni e riferimenti giusti dall'art director Alberto Armaroli, ottetto co-capitanato da quatttro fiati (Matteo Raggi, Marco Ferri, Barend Middelhoff e Michele Vignali) con quattro sax: ne risulta un inrterplay delle merviglie. Al Camera Jazz & Music club venerdì alle 22 (apertura alle 21:15) ribalta per Sandy Patton & Massimo Faraò, binomio di mattatori che collabora da più di vent'anni, per l'ebrezza degli amanti del jazz che sfugge alle etichette troppo rigide. Sotto i riflettori dalle 21.15 con Sandy Patton (voce) e Massimo Faraò (pianoforte) si possono ascoltare Nicola Barbon (contrabbasso) e Davide Palladin (chitarra).

Il programma prevede standard e brani originali legati alla tradizione, con inserti latini e soul esaltati dall'ugola della straordinaria chanteuse del modern jazz, rispettata anche per la scelta della formazione drumless.

Sabato è la volta del Tolga Durng “Liberdjango” con Enrico Pelliconi (fisarmonica), Tolga During (chitarra) e Matteo Zucconi (contrabbasso). Liberdjango è sbocciato nelle lande romagnole per il tenace talento di tre musicisti di linguaggio jazz a caccia di melodie di densa suggestione, tra composizioni senza tempo di leggende come Astor Piazzolla, Django Reinhardt ed Ennio Morricone.

Una sbalordente cifra di talenti si concentra nei rendez-vous del Bravo Caffè: giovedì (ore 21.45) tocca a Mike Dawes, eletto miglior chitarrista acustico del globo da Total Guitar Magazine e Music Radar nel 2017 e 2018, acrobata del fingerstyle che amalgama tecniche percussive quali tapping, slap e hammer on quasi a voler riprodurre il sound di un'intera orchestra. Un omaggio alla fusion lo dedica domenica lo Scott Henderson Trio. Il band leader, venti album all'attivo, è una vera leggenda della chitarra elettrica tra jazz, rock e blues. Eclettismo d'alto profilo per cui ha condiviso il palco con Chic Corea, Jean-Luc Ponty e Joe Zawinul.

Venerdì i Groove City, band bolognese che si fa apprezzare per freschezza e interplay sono in concerto con Daria Biancardi, tra le soul singer più evocative e vibranti a livello nazionale. Sabato Samantha Iorio rende omggio al grande pianista Burt Bacharach. Le Emisurela, nome d'arte di Anna e Angela De Leo, reduci dalla brillante esibizione sanremese con l'orchestra Balera, riattualizzano una sorta di “trebbo” di novecentesca memoria nel risto-music Polpette & Crescentine sfogliando una scaletta di standard antichi e moderni, ma anche brani originali fruibilissimi per via del caldo piglio canoro delle due sorelle faentine anche al violino (Anna) e alla fisarmonica (Angela).