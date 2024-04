San Giorgio DiVIno 2024: quaranta cantine sotto i portici

Tutto, a San Giorgio di Piano, è pronto per uno degli appuntamenti più attesi della primavera locale: il San Giorgio DiVIno. Sabato 11 e domenica 12 maggio il centro storico di San Giorgio tornerà, infatti, ad aprirsi al mondo dell’enologia, grazie alla due giorni enologica per eccellenza. In questa terza edizione saranno più di 40 le cantine che da tutta Italia, e non solo, raggiungeranno il borgo al centro della pianura bolognese.

I partecipanti avranno la possibilità di assaggiare e acquistare direttamente dai produttori, nella bella cornice dei portici di via Libertà, il corso principale del paese. I banchi d’assaggio saranno disposti sotto le arcate, mentre gli avventori avranno a disposizione tutta la via e la piazza per passeggiare calice alla mano. Un evento che è portato avanti da giovani dell’associazionismo territoriale. "L’offerta di quest’anno – afferma Alessio Atti, uno degli organizzatori – copre quasi tutte le regioni: dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, dal Piemonte alla Calabria e alla Sardegna, pur mantenendo un’attenzione particolare per il territorio bolognese ed emiliano-romagnolo. Siamo molto soddisfatti per la disponibilità di tanti produttori, dopo il successo delle passate edizioni".

"Ci fa molto piacere coinvolgere tutta l’offerta gastronomica del paese – aggiunge Francesco Lambertini, ‘pilastro’ dell’evento da tempo – con molte specialità diverse da gustare. Oltre ai vini in assaggio, infatti, ci saranno tanti punti ristoro, la gran parte a cura delle attività commerciali sangiorgesi, mentre altri saranno presenti per l’occasione. Inoltre, avremo un mercato contadino di produttori locali e artigianato artistico di qualità". "Fin dalla prima edizione – precisa Matteo Garuti, altro organizzatore – questa è un’occasione per avvicinare il mondo del vino alla gente, con uno spirito di festa e convivialità. Non occorre essere esperti, basta la curiosità di assaggiare o la voglia di conoscere di persona i vignaioli, per saperne di più sul loro lavoro".

Per il sindaco Paolo Crescimbeni "questo evento valorizza le potenzialità dei nostri portici, dando prova della vivacità della nostra comunità e di una positiva collaborazione tra associazionismo e commercio locale. Anche San Giorgio DiVino contribuisce a rendere San Giorgio un paese bello da vivere".

Come in passato, San Giorgio DiVino potrà contare sull’esperienza di Aies, Accademia internazionale enogastronomi sommelier, e sarà supportato dalla Proloco locale. L’iniziativa, inoltre, sostiene progetti di beneficenza sul territorio. Appuntamento a sabato 11 maggio, dalle ore 17 alle 22, e domenica 12 maggio, dalle 11 fino alle 20.