Rassegna teatrale degli Amici di Luca: il programma al teatro Dehon

Bologna, 23 febbraio 2024 – ‘Diverse abilità in scena’, la rassegna teatrale dell’associazione Gli Amici di Luca, compie 18 anni. Anni trascorsi a mettere in luce la centralità del teatro e della cultura, che diventano veri e propri elementi di cura.

Al Dehon prendono vita gli spettacoli del teatro sociale, che portano sul palco persone con diverse fragilità, nei panni di attori, protagonisti della kermesse. “Vogliamo ospitare, oltre alle nostre produzioni della compagnia Gli Amici di Luca, anche spettacoli di altre associazioni che si occupano di disagio sociale - commenta Fulvio De Nigris, direttore del centro studi per la ricerca sul coma Gli Amici di Luca -, mettendo in scena talenti diversi”. L’associazione presenta gli spettacoli, in partenza martedì 27 febbraio, anche il progetto Diverdigital, “che ha vinto il bando Pnrr per la transizione digitale delle attività creative e culturali - continua De Nigris -. Metteremo in 18 mesi in rete le nostre produzioni passate e anche quelle di quest’anno, come Over The Moon e Il Mago di Oz”.

Il rapporto con il Dehon

Nel corso del tempo, il Dehon è stato “un grande partner per il teatro sociale”, spiega De Nigris. Sul palcoscenico del teatro di via Libia, infatti, vanno in scena gli spettacoli della manifestazione. “È un motivo di grande orgoglio, una collaborazione che ha visto una crescita esponenziale - racconta Piero Ferrarini, presidente e direttore artistico del Dehon -. Il cartellone è ricco. Il Dehon sarà sempre aperto a questa e ad altre iniziative che riguardano collettività e socialità: per noi questo è lo spirito del teatro, non è un’attività collaterale, ma parte integrante dell’attività culturale”. Al fianco dell’iniziativa c’è il Comune. “La rassegna racconta di compagnie e associazioni formate da professionisti che lavorano in questo campo, presentando al pubblico nuove visioni - conclude Elena Di Gioia, delegata alla cultura -. Una possibilità di scoprire, oltre ai recinti, ai pregiudizi e alle barriere che nella società possiamo avere. Questo ci aiuta a essere prossimi e più vicini, ma anche pieni di cultura”.

Il cartellone

Il primo spettacolo sarà martedì 27 alle 21, quando andrà in scena La trilogia della libellula.

Mercoledì 13 marzo, secondo appuntamento con Nessuna si salva da sola, spettacolo sulla violenza di genere, sul palco alle 21.

Giovedì 9 maggio, doppio appuntamento con Over The Moon de Gli Amici di Luca, che sarà ospite del Dehon alle 10.30 e alle 21.

Lunedì 20 maggio, gli alunni di quinta della scuola Don Milani propongono lo spettacolo Siamo saliti fino al mare, alle 21.

Giovedì 23 maggio si torna al Dehon con Visita Parenti, del gruppo Le Salamandre dell’associazione Il Seno di poi. Appuntamento alle 21.

Martedì 28 maggio, rivisitazione dell’opera di Dante: la Diversa Divina Commedia in scena alle 21.

Martedì 4 giugno, la proposta è Lucignolo (non va alla guerra) alle 21.

Stesso orario per mercoledì 5 giugno, quando ci sarà sul palco Progetto Oz, della compagnia Gli Amici di Luca.