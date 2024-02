Ritorna ’Grease’, musical dei record

Torna al teatro Celebrazioni per tre appuntamenti, tutti da cantare e godersi fino all’ultima nota: il musical Grease con la Compagnia della Rancia che va in scena domani e sabato alle 21 e domenica alle 18. Scritto da Jim Jacobs e Warren Casey, Grease – che ha debuttato a Broadway nel 1971 e a cui è seguito nel 1978 il film campione di incassi che ha consacrato John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli dei due protagonisti Danny e Sandy – ancora oggi, dopo più di cinquant’anni, continua a essere rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo.

Considerato il musical dei record, quello della produzione marchigiana – con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone – è diventato un vero e proprio fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale, in cui ci si immedesima in una storia d’amore e di amicizia senza tempo, che la Compagnia della Rancia, dopo aver superato i 2.000.000 di spettatori complessivi dal primo debutto, propone di anno in anno in una versione sempre attuale e con un cast completamente rinnovato. A rappresentare infatti i personaggi, diventati vere e proprie icone generazionali, sono giovani e talentuosi performer appositamente selezionati tra oltre 650 candidati.

"È stato stimolante e divertente lavorare con il nuovo cast – sottolinea il regista Saverio Marconi – in un clima di grande professionalità e nuove energie, in uno scambio continuo. Affrontiamo ogni edizione con la massima serietà per garantire il successo di questo spettacolo con il ’marchio di fabbrica’ di Rancia, fatto di queste parole chiave: qualità, talento, emozioni, coinvolgimento".

In questa messa in scena a interpretare i due protagonisti sono Eleonora Buccarini (Sandy) e Tommaso Pieropan (Danny). Le indimenticabili canzoni qui sono nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo. Gillian Bruce firma invece le coreografie.