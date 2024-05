Santa Rita, la festa a Bologna, le rose in San Giacomo e la benedizione delle auto in Massarenti: orari e programma

Bologna, 21 maggio 2024 - Ventidue maggio: santa Rita. Il 22 maggio si celebra, infatti, la memoria dalla santa umbra invocata per i miracoli impossibili. E ci si reca alla basilica di San Giacomo in piazza Rossini o alla parrocchia di Santa Rita per avere le rose benedette, simbolo della santa.

Due appunto i cuori del culto bolognese della santa dei ‘miracoli impossbili’: San Giacomo in piazza Rossini e Santa Rita in via Massarenti.

Nella basilica di piazza Rossini, i padri Agostinani terranno il portone aperto dalle 7 alle 21. La prima messa è alle 7, le successive sono alle 8, 9, 10, 11, alle 12, 13, 15,30, 16, 17, 18 e 19. Alle 12, la supplica alla santa, mentre alle 21 la Santa benedirà la città. Nel frattempo, dalle 8 alle 20, in via Selmi sarà possibile far benedire le macchine.

Oltre a San Giacomo, in città Santa Rita ha una seconda casa: nella parrocchia a lei dedicata in via Massarenti 418. Le messe sono alle 8.30 dalle monache; in chiesa, invece, alle 10, alle 11,30, alle 17 e alle 18,30. La benedizione delle macchine, avviene dalle 8 alle 20 nel piazzale antistante il cinema. Dalle 19, sono aperti gli stand gastronomici