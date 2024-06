‘Lo Statuto delle lavoratrici’: a Bologna la presentazione del nuovo libro di Irene Soave

Bologna, 9 giugno 2024 – Un saggio d’intervento sulla qualità del lavoro di tutti a partire dal lavoro femminile. Domani, lunedì 10 giugno alle 19, verrà presentato a Bologna il libro ‘Lo Statuto delle lavoratrici’, edito da Bompiani, di Irene Soave e alla presenza della stessa autrice.

L’occasione è nell’ambito della rassegna ‘Parole nel Chiostro’, organizzata da Librerie Coop on il Patrocinio del Comune di Bologna e il sostegno del Gruppo Hera e Bper Banca, all’interno del Convento delle Suore Francescane in via Santa Margherita 12, a due passi da piazza Maggiore. Dialogherà con l’autrice, Guia Soncini, bolognese, autrice a sua volta di romanzi, cinema e riviste.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito e in caso di maltempo si svolgeranno al chiuso, nelle sale del Convento.

Il libro

Problemi e prospettive dalla penna di una giovane giornalista che interpreta l’attualità con sguardo disincantato ma sa prefigurare prospettive e possibilità. Lo Statuto dei lavoratori è in vigore in Italia dal 1970.

L’autrice ne rivisita alcuni articoli leggendoli alla luce di quanto succede oggi alle donne e tra le donne nel mondo del lavoro, fotografando la collettiva disaffezione al lavoro individuandone le radici, i sintomi e le conseguenze e ponendosi alcune domande cruciali: abbiamo davvero tutti il burnout? Il lavoro flessibile davvero ci rende liberi? Davvero una donna su due che ha partorito deve considerare inevitabile abbandonare la vita attiva? Davvero un compito va svolto bene pure se è brutto? Davvero cambiare vita è una soluzione? Irene Soave guarda a sé e al mondo, colleziona storie, torna indietro nel tempo e immagina un futuro possibile per compilare con il suo stile serrato e caldo un compendio di chi siamo e come siamo quando siamo al lavoro oggi, con quali disperazioni e quali prospettive.