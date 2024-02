Circola con 5 chili di hashish in auto: 21enne arrestato dopo un controllo stradale

Bologna, 29 febbraio 2024 - A 21 anni circolava in auto portando con sè oltre 5 kg di hashish. Fermato per un normale controllo stradale in piazza dei Martiri, il giovane è subito apparso molto agitato, ma la cosa che ha insospettito gli agenti che esaminavano come da routine patente e libretto è stato soprattutto il forte odore di sostanza stupefacente che proveniva dall'abitacolo. La pattuglia ha così ispezionato il veicolo trovando uno zainetto con all'interno i cinque chili di droga, già divisi in panetti. Inoltre nella perquisizione della sua abitazione sono stati trovati e sequestrati anche un bilancino di precisione, altra sostanza stupefacente e banconote per un valore totale di 4.300 euro. L'arresto è stato convalidato dal Giudice nell'udienza in direttissima e il 21enne, finora incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo.