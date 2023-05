A1, apre oggi il vecchio tratto in disuso per aggirare le frane tra Bologna e Firenze. Costi a carico di Aspi

Bologna, 22 maggio 2023 – Una via alternativa oltre le frane. Riapre oggi (probabilmente nel tardo pomeriggio, alle 18), il vecchio tratto di autostrada A1 per facilitare il collegamento appenninico fra Bologna e Firenze. I costi? Saranno a carico di Autostrade.

Dopo l’ondata di maltempo di questi giorni, diversi smottamenti ‘minacciano' il percorso dell’A1, e il Ministero delle Infrastrutture e Aspi dopo la richiesta della Città metropolitana, avevano dato il via libera al ripristino del vecchio tratto di A1 andato in disuso, come via alternativa a quella principale. Si potrà così bypassare la frana che interrompe la SP325 all'altezza di Allocco (km 7-località Amarizia Tassinaro). Venendo da Sasso Marconi, occorrerà deviare leggermente su via Allocco quindi imboccare la vecchia Autostrada del Sole temporaneamente riaperta per circa 1 chilometro, quindi rientrare sulla SP325 a valle di Vado.

L’intervento del viceministro Bignami

Ha giocato un ruolo importante anche l’interessamento del viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami: “Abbiamo avanzato questa richiesta – aveva detto il sindaco Matteo Lepore -. Ringrazio Aspi e il viceministro Galeazzo Bignami per la celere risposta”.

Dove passa il vecchio tratto dell’A1

I lavori di ripristino della parte principale saranno lunghi, ad oggi inestimabili, nel frattempo con gravissimi danni per il territorio. A fianco del tratto inagibile corre in doppia carreggiata il vecchio tracciato della A1, dismesso da molti anni, ma apparentemente transitabile.