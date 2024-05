Accoltellamento in pieno centro a Bologna: ragazzo ferito dopo la lite

Bologna, 23 maggio 2024 - Una lite forse per motivi legati allo spaccio di droga. Potrebbe essere questo, secondo i carabinieri, il motivo che ha portato un uomo di 29 anni ad aggredire e accoltellare al braccio un'altra persona, un ragazzo di 26 anni, l'altro giorno in piazza Scaravilli, in pieno centro storico.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma del nucleo radiomobile, intervenuti sul posto su segnalazione dei passanti che hanno assistito alla scena, Il ventinovenne, di nazionalità gambiana, e il ventiseienne, senegalese, hanno avuto un'accesa discussione, fino a quando il primo ha accoltellato la vittima al braccio, sferrando il colpo con un coltello con una lama da 20 centimetri. Il tutto alla presenza di un venticinquenne, anche lui senegalese, amico della vittima.

Sul posto sono subito arrivati anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il ventiseienne al pronto soccorso in codice di media gravità, mentre l'aggressore è stato medicato a seguito di alcune ferite più lievi alle mani. Il ventinovenne, disoccupato, domiciliato in un centro cittadino di accoglienza notturna, è stato così denunciato per porto abusivo di armi e lesioni personali aggravate. I militari dell'Arma non hanno però potuto acquisire le immagini della videosorveglianza pubblica perché gli involucri dei dispositivi erano stati precedentemente imbrattati con la vernice, allo scopo di oscurare le telecamere.