Acqua al Serpieri di Bologna: crolla una parte del tetto dell'istituto agrario

Bologna, 8 gennaio 2024 - Aprono la scuola e trovano il corridoio dell'ultimo piano allagato.

Amaro risveglio per l'istituto agrario Serpieri, in via Peglion 25, dove i collaboratori scolastici, aprendo la struttura dopo la pausa natalizia, hanno trovato il corridoio dell'ultimo piano pieno d'acqua.

Una parte del tetto, infatti, non ha retto la pioggia incessante di questi giorni. E così, l'Epifania ha portato via feste e copertura.

Fortunatamente, il disagio ha coinvolto solo l'area del corridoio del secondo piano, permettendo agli studenti di poter svolgere in maniera regolare le lezioni. I collaboratori si sono messi subito all'opera per asciugare il pavimento, e, per il momento, il tempo pare essere dalla loro parte. L'istituto è in attesa dell'arrivo e dell'intervento dei tecnici.