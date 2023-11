Aggressione a coltellate in piazza XX Settembre a Bologna: il ferito, lasciato a terra, ha 17 anni Il ragazzo è stato colpito da due fendenti: il più serio al costato, sotto l'ascella sinistra, un altro alla gola. Portato all'ospedale Maggiore con il codice di massima gravità, ma non è in pericolo di vita