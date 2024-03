Atti persecutori e truffa, ricercato in Italia e latitante in Spagna: arrestato

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 27 marzo 2024 - Un pluripregiudicato italiano, destinatario di due mandati di arresto europeo, è stato arrestato a Barcellona, dopo una lunga e complessa attività avviata già dall'estate del 2023.

L'uomo era ricercato per atti persecutori e per un cumulo di pene per un totale di 16 anni per vari reati quali ricettazione aggravata in concorso e falsificazione di mezzi di pagamento e truffa. Le indagini sono partite da una denuncia per atti persecutori nei confronti dell'uomo che si era reso irreperibile da anni. Il lavoro dei poliziotti del commissariato di San Giovanni in Persiceto ha permesso di stabilire, con un buon margine di certezza, che l'indagato potesse trovarsi in Spagna a Barcellona. La conferma si è poi avuto dal monitoraggio dei suoi presunti contatti, anche familiari.

È stato così emesso un mandato di arresto europeo che ha permesso agli agenti del commissariato di relazionarsi con il servizio Interpol con il quale è iniziata una proficua collaborazione e lo scambio di ogni utile informazione volta alla ricerca del soggetto. All’estero le attività di localizzazione e arresto sono state pertanto svolte attraverso il canale europeo di ricerca latitanti Enfast (European network on fugitive active search teams), in particolare dal Fast Spagna, su attivazione e con il costante raccordo informativo del Fast Italia del servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Il latitante è stato così tratto in arresto dalla polizia spagnola, in collaborazione con gli agenti del commissariato di San Giovanni in Persiceto.