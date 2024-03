Preso dopo due anni di ricerche

Dopo essere fuggito dalla Romania, era ricercato sul territorio nazionale. L’accusa, nei suoi confronti, era quella di istigazione a delinquere. A marzo del 2022 era stato trovato e arrestato a Lodi in esecuzione del mandato di Arresto Europeo emesso dai Giudici della Romania ma, nelle more dell’accoglimento della richiesta di consegna delle autorità rumene, era stato temporaneamente posto a disposizione della Corte di Appello di Milano con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Anche in questo caso era scomparso nel nulla, proprio per evitare l’estradizione, nel frattempo disposta dalla citata Autorità Giudiziaria.

Giovedì mattina, però, il giovane è stato arrestato dai carabinieri di Campogalliano dopo due anni di latitanza. I militari, infatti, acquisite informazioni circa la sua possibile presenza a Campogalliano, si sono subito attivati per individuarlo e così è stato giovedì mattina quando il rumeno è stato fermato mentre si trovava al lavoro.

L’uomo, infatti, è stato bloccato dai carabinieri mentre lavorava come artigiano titolare di una ditta. Il 36enne pensava evidentemente di averla fatta franca ma così non è stato: i carabinieri di Campogalliano lo hanno arrestato su ordinanza di cattura dell’autorità giudiziaria milanese e portato in carcere, in attesa della consegna all’Autorità della Romania.

v. r.