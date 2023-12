Barattolo di hashish sotto al sedile, arrestato un 26enne a Granarolo

Granarolo dell’Emilia (Bologna), 30 dicembre 2023 – Viaggiava con un una settantina di grammi di hashish in un barattolo sotto al sedile. E’ successo a Granarolo, dove un 26enne italiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti la sera del 28 dicembre in via San Donato.

Il giovane è stato notato dai carabinieri poiché guidava con fare sospetto a bordo di una Fiat Punto. Dopo il controllo stradale di rito, la conferma: l’abitacolo del veicolo emanava un odore di sostanze stupefacenti e, dopo i successivi accertamenti e perquisizioni, è stato trovato il barattolo contenente la droga. Il 26enne, inoltre, parlava in maniera confusa al momento dei controlli, oltre ad avere le pupille dilatate e gli occhi lucidi.

Le operazioni di ricerca sono proseguite a casa del 26enne e, durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato atri tre grammi della stessa sostanza e due bilancini di precisione che sommati ai suoi precedenti di polizia per droga hanno aggravato la sua posizione. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre il ragazzo è stato trasportato presso la Casa circondariale Rocco D’Amato di Bologna.