Basta ritagliare e spedire il tagliando

Ora tocca ai lettori. La ‘Città 30’ si è preso il dibattito sotto le Torri togliendo dai riflettori, almeno per qualche giorno, anche la Garisenda malata (che comunque resta ben stampata sul nostro tagliando). Così il Carlino, punto di riferimento per l’informazione in città, entra in campo per raccontare come sempre la voce dei bolognesi. Basta acquistare il giornale e ritagliare l’apposito coupon realizzato per l’iniziativa (lo trovate qui in basso). Dopo averlo compilato e aver scritto sopra il proprio commento in merito al progetto e ai nuovi limiti di velocità, è sufficiente spedirlo o consegnarlo al nostro giornale all’indirizzo Ufficio Marketing, via Mattei, 106 - 40138 - Bologna.

Bastano soltanto pochi passaggi per far sentire le proprie ragioni e raccontare la propria esperienza in una Bologna che rallenta e che, da ieri, è entrata a pieno regime in una nuova era per quanto riguarda la viabilità cittadina.

Uno strumento in più per partecipare attivamente alla vita e alle decisioni che riguardano il futuro di Bologna. È il caso di Maurizio Grandi, che scrive alla nostra redazione: "Buongiorno. Io sono un uomo pratico. Mi domando: in città difficilmente le auto restano sotto i 50 chilometri orari. Basta con nuove leggi. Basta con lo spreco di danaro. Bastava semplicemente far rispettare i 50 e vedere come si evolveva la situazione. Per i cittadini moltissimi disagi. E poi?

Quale sarà il beneficio per noi bolognesi? Solo un innalzamento delle polveri sottili. Mi piacerebbe che ci fossero le elezioni del sindaco tra un mese: vedrebbe di persona che consenso ha Bologna nei suoi confronti.

Solo disagi e nessun beneficio".