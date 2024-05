Biglietti polverizzati in poche ore

In sei ore dall’epertura della prevendita in vista della sfida tra Bologna e Juventus, in programma lunedì sera alle 20.45, sono andati bruciati i biglietti per Curva San Luca, Distinti, Kid Stand e, in serata, anche per le Poltrone Gold (non certo a buon mercato, visto che si trattatava di sborsare la bellezza di 150 euro). Effetti (collaterali) dell’euforia da Champions League, che ieri si è manifestata soprattutto sul web, dove la fila virtuale sull’app ufficiale del club per l’acquisto dei biglietti ha toccato anche le cinque ore di attesa, con sistemi che sono stati ingolfati fin dalle primissime ore della mattina da una mole abnorme di richieste.

Morale, aldilà del conteggio dei biglietti, restano a disposizione pochissimi tagliandi in tribuna e settore ospiti. Insomma, lunedì sera il Dall’Ara sarà tutto esaurito e vestito a festa per celebrare la storica qualificazione in Champions del Bologna, sperando nell’ennesima ciliegina sulla torta: quella vittoria casalinga sulla Juventus che manca dal 1998 e che varrebbe il terzo posto solitario a una giornata dal termine della stagione, davanti proprio ai bianconeri che corteggiano Thiago Motta e Riccardo Calafiori.

Marcello Giordano