Bologna Fc, che festa a Casteldebole dopo l’Inter: i tifosi aspettano la squadra di ritorno da San Siro

Bologna, 21 dicembre 2023 – “Tornerà a tremare il mondo, rivogliamo lo squadron”. È un tripudio l’arrivo del pullman del Bologna a Casteldebole, nella tarda notte di ieri, accolto da un centinaio circa di tifosi che, tra cori, bandiere e soprattutto fuochi d’artificio, ha voluto dare il personale bentornato alla squadra di Thiago Motta, reduce dall’impresa di Coppa Italia contro l’Inter che ha regalato a Zirkzee e compagni l’approdo ai quarti di finale.

Un tuffo nel passato con ampie prospettive sul futuro: la città sogna, la squadra vince e la missione Europa, giornata dopo giornata, sembra poter essere sempre meno un’utopia. Come dimostrano i tanti video apparsi sulla rete nelle prime ore di oggi, un’accoglienza calorosa è stata riservata ai giocatori rientrati da Milano, che tra poco più di 48 ore saranno nuovamente in campo, al Dall’Ara, per affrontare l’ Atalanta, la terza big nel giro di una settimana. Saranno fuochi d’artificio emozionali anche sabato pomeriggio? Bologna ci crede.