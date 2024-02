Bologna, delegazione giapponese in visita per collaborare nella ricerca

Bologna, 9 febbraio 2024 – Sviluppare collaborazioni nei campi della ricerca dell’università e della e tecnologia, ma anche promuovere l’incontro fra la gastronomia italiana e quella giapponese, in particolare attraverso piccole produzioni di nicchia. Sono gli obiettivi al centro della visita del governatore della Prefettura giapponese di Ibaraki (a nord-est di Tokyo), Kazuhiko Oigawa, giunto venerdì sera a Bologna con una delegazione di una quarantina persone.

Lo scorso novembre era stato il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini a visitare la regione giapponese (con cui c’è da anni un patto di amicizia), alla guida di una missione di quasi 90 persone che comprendeva il mondo dell’economia, della ricerca e dell’università. La delegazione di Ibaraki stamattina ha incontrato Bonaccini e l’assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. “La loro presenza rinsalda un rapporto davvero importante, di scambio e di collaborazione tra due realtà fisicamente lontane – ha detto Bonaccini – , ma vicine sotto diversi punti di vista”. Ibaraki ospita in effetti un grande centro di ricerca e un’importante università oltre alla sede dell’Agenzia spaziale giapponese (da poco atterrata sulla Luna con un ‘lander’). “Vedo opportunità importanti sull’aerospaziale – ha detto Oigawa –, anche attraverso collaborazioni fra la Città della Scienza di Tsukuba e l’Università”. I giapponesi visiteranno il Tecnopolo di Bologna e il Centro interdipartimentale di ricerca industriale Aerospazio (Ciri) di Forlì. Poi l’Ateneo bolognese, il Museo Ducati, i consorzi agroalimentari, i caseifici, il Museo del consorzio dell’aceto balsamico tradizionale di Modena.

Dopo l’incontro in regione il Circolo Bononia ha ospitato a palazzo Bolognetti cento invitati all’evento gastronomico ‘Il Giappone nella tradizione culinaria Emiliano-Romagnola’, organizzato in collaborazione della Camera di Commercio italiana in Giappone e la Prefettura di Ibaraki. Gli chef Gianluca Gorini (Da Gorini), Isa Mazzocchi (La Palta), Matteo Poggi (Al Cambio) e Max Poggi hanno reinterpretato dei piatti tipici della tradizione utilizzando prodotti d’eccellenza giapponesi. Così sono nati una polenta con ragù di konjak, un tubero molto utilizzato in Giappone (Max Poggi); una radice di loto con soia fermentata (natto) essiccato e verza aromatizzata col whisky giapponese (Mateo Poggi); una trippa di konjak con un formaggio di soia grattugiato (Isa Mazzocchi); pisarei con fagioli piacentini cotti nel tè e accompagnati con molluschi sfumati al sake (Gianluca Gorini). In accompagnamento il celebre sake di Ibaraki.