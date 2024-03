Bologna Inter: Dall’Ara già sold out, sarà un tripudio rossoblù

Bologna, 2 marzo 2024 – Il Bologna chiama, la città risponde. A gran voce. E’ esplosa ormai da giorni una febbre rossoblù contagiosa e incurabile. E in attesa dello scontro Champions contro l’Atalanta di domenica 3 marzo alle 18, ad aumentare la tensione ci ha pensato il tema biglietti per Bologna-Inter.

Bologna Inter: il Dall'Ara è già tutto esaurito

E’ notizia di oggi che il Dall’Ara sarà tutto esaurito per la gara contro la capolista in programma il 9 marzo. Una bella vetrina per i rossoblù, che avranno quindi dalla loro il pieno sostegno dei tofosi per un sogno, quello della Champions League, incredibilmente alla portata.

Di più: la novità, quest’anno, è che lo stadio sarà davvero tutto (o quasi) colorato di rossoblù in una gara contro una big. E questo grazie all’iniziativa del club che ha riservato la prelazione della vendita dei biglietti ai soli abbonati, che per due giorni hanno potuto acquistare ben quattro biglietti a testa per altri tifosi nei settori dello stadio (ad eccezione della curva Bulgarelli, già esaurita con gli abbonamenti a inizio stagione).

Risultato? Biglietti già finiti dopo poche ore, con il sold out definitivo raggiunto ieri, a dieci giorni di distanza dalla partita. Non era mai successo durante questa stagione.

Niente invasione ospite

Un regalo che la società rossoblù ha voluto fare alla propria tifoseria, come premio per il sostegno durante tutta la stagione (quest’anno le partite casalinghe hanno quasi sempre sfiorato le 25.000 presenze) ed evitare così ‘l’invasione’ dei tifosi ospiti, presenti sempre in grande quantità quando il Bologna gioca contro le grandi squadre.

Le polemiche

Ma non senza polemica: in città per giorni non si è fatto altro che parlare di questa caccia al biglietto. Tutti volevano essere alla partita e, chi non ce l’ha fatta, ha accusato alcuni tifosi bolognesi di aver acquistato i tagliandi per interisti. Una vera e propria psicosi, amplificata ancora di più dai social: qui i tifosi hanno rincorso disperatamente la possibilità di accaparrarsi un posto tra gli spalti, tra chi chiedeva un biglietto su gruppi Facebook e chi era preoccupato dall’acquisto degli ospiti in zone riservate solitamente al tifo rossoblù (come i distinti).

Per una volta, però, il Dall’Ara sarà quasi tutto rossoblù contro l’Inter, pronto a spingere la squadra di Thiago Motta verso l’ennesima, magica impresa.