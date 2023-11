"Borse di studio a chi fa del suo meglio"

Un riconoscimento pubblico e tangibile per chi si impegna e mette a frutto i suoi talenti, trascinando anche i compagni e le compagne a inseguire risultati migliori. Nei giorni scorsi a Marzabotto, presso l’Aula Magna della scuola Primaria, sono state celebrate le eccellenze scolastiche dell’Istituto comprensivo. Il Comitato Soci di Emil Banca ha premiato con una borsa di studio di 150 euro gli alunni che hanno superato l’esame di terza media con un voto pari a 10 o 10 e lode. Sono stati inoltre premiati tre ragazzi che, pur non avendo conseguito il massimo dei voti, si sono comunque contraddistinti per l’impegno, i progressi raggiunti o particolari doti civiche e relazionali. La professoressa Fantuzzi ha inoltre consegnato le certificazioni linguistiche Cambridge e Delf, e qualche ragazzo è riuscito a conseguirle entrambe.

Il Comitato Soci di Emil Banca ha inoltre premiato il progetto didattico dell’anno scolastico 2022-2023 del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: il premio, un buono da spendere in libreria, è stato attribuito alle professoresse Pancani e Casali, che guidano i ragazzi e gestiscono magistralmente il progetto. Presenti alla cerimonia anche la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e l’assessora Simona Benassi.

L’amministrazione comunale supporta economicamente e praticamente il progetto del Ccrr, contribuendo al suo successo. "Intendiamo ringraziare pubblicamente Emil Banca e l’Istituto Comprensivo – ha dichiarato l’assessora alla Scuola Simona Benassi – perché hanno scelto di premiare le nostre studentesse e i nostri studenti e hanno riservato anche un attestato alle insegnanti che si occupano del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Anche per loro una cifra destinata all’acquisto di libri per la biblioteca della scuola. E’ stato un grande piacere inoltre vedere consegnate agli alunni le certificazioni linguistiche, alla presenza della professoressa Kate Norris, responsabile del Cambridge Centre di Modena: un riconoscimento molto importante per il futuro dei nostri ragazzi che frequenteranno le scuole secondarie di secondo grado".

"Complimenti alle ragazze e ai ragazzi premiati per l’andamento scolastico e per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, alle insegnanti e un grande grazie al Comitato Soci di EmilBanca per i riconoscimenti dati e per aver risposto positivamente alla richiesta dell’amministrazione di portare questa iniziativa anche nel nostro Comune – ha affermato la Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi –. Grazie infinite all’Istituto Comprensivo di Marzabotto per tutte le opportunità di crescita e formazione che offrono agli studenti".