Branco picchia carabiniere che sventa una rapina

Sventa un tentativo di rapina, ma il branco lo circonda e lo colpisce. Ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni, ma poteva andare peggio al carabiniere della stazione di Casalecchio libero dal servizio che alcune sere fa nella piazzetta del centro commerciale Meridiana è riuscito da solo a bloccare uno dei componenti di una baby gang che stava tentando di rubare un borsello ad un giovanissimo. Il militare, che con la moglie nel tardo pomeriggio stava passeggiando sotto il portico, ha assistito in diretta al parapiglia generato dal tentativo di strappo del borsello che un adolescente teneva a tracolla.

Il ragazzo andava per la sua strada quando è entrato nel mirino di uno del branco. In quel momento nella porzione di piazzetta esterna di fronte al Burger King c’erano una trentina di minorenni. Uno di essi lo ha affrontato e senza tanti complimenti gli si è messo di fronte e poi ha afferrato la tracolla. La vittima designata l’ha tenuta stretta, ha fatto alcuni passi indietro, ha provato a districarsi, ma intorno a lui si è trovato gli altri esponenti del gruppo.

Ed è questa scena, non nuova in zona, ad avere attirato l’attenzione del carabiniere in borghese, che d’istinto ha fatto pochi passi avanti per evitare la rapina. La moglie è restata in disparte mentre il marito, fra la sorpresa della gang, ha preso la difesa del ragazzo con il borsello. Per mettere le cose in chiaro il militare si è qualificato, poi ha puntato direttamente sul gruppetto attivo nella violenza, e in qualche modo è riuscito a fare allontanare il più debole, e a questo punto ha preso per il braccio l’aspirante rapinatore e lo ha fatto spostare vicino ad una colonna del portico.

"Quel ragazzino però tentava di divincolarsi, quell’uomo che poi ho imparato essere un carabiniere, tentava di tenerlo fermo. Ma non era facile -ha raccontato uno dei molti testimoni che hanno assistito in diretta al fatto- tirava e calciava, e il carabiniere in borghese non lo mollava, ma faceva fatica, quello voleva scappare o comunque reagiva". Intanto la moglie del carabiniere, vista la situazione, era andata ad avvisare un altro collega incrociato poco prima. A questo punto però la reazione, inaspettata, della baby gang. "Gli altri erano sorpresi, ma poi si sono avvicinati per difendere il loro compagno. Erano più di dieci, uno di loro da dietro ha colpito il carabiniere alla spalla, mentre un altro con una strattonata gli ha fatto perdere l’equilibrio". Il militare è caduto ed ha dovuto mollare la presa e i ragazzini ne hanno approfittato per fuggire, prima che arrivasse la pattuglia del 112. Il carabiniere è dovuto ricorrere alla cura dei sanitari ed ora gli inquirenti, con l’aiuto di testimoni e delle riprese delle telecamere, stanno indagando per i reati di tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Gabriele Mignardi