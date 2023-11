Cercasi meccanicoagommistaelettrauto con esperienza. È richiesta la patente B ed essere automuniti. Contratto a tempo determinato. Orario: tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’App Lavoro per Te, clicca sul pulsante ‘Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.