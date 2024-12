Cinghiali del Setta: un documentario sul rugby popolare e l'inclusione

Il rugby come cornice per raccontare una storia di diversità, inclusione, amicizia e solidarietà. Ed è proprio questo che il progetto ‘Cinghiali del Setta. Una storia di rugby popolare e situazionismo’ vuole raccontare. Il documentario nasce dall’idea del regista emergente bolognese Leonardo Barbieri ed è supportato dalla casa di produzione The Solo House.

"È un documentario di osservazione con il tono di una commedia irriverente, che segue le avventure dell’armata Brancaleone del rugby popolare dentro e fuori dal campo. Una narrazione, dove si intrecciano le vicende di una galleria composita di personaggi, tra giovani cinghiali idealisti e rugbisti in pensione che incontrandosi negli Appennini rivangano i vecchi tempi", spiega il regista nonché militante nei Cinghiali, Leonardo Barbieri.

I Cinghiali del Setta sono una società sportiva nata nel 2005 a Pian di Setta, frazione del comune di Grizzana Morandi, dal 2016 si sono stabiliti nella periferia di Bologna e oggi si allenano al Centro sportivo Pier Paolo Bonori, dove hanno trovato casa non solo la squadra maschile, ma anche quella femminile delle Cinghiale e i Cinghialini, il progetto sociale ed educativo per bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni portato avanti da Scuola Ovale Minirugby.

Inoltre, i Cinghiali fanno parte della rete italiana di Rugby Popolare, alla quale aderiscono diverse realtà su tutto il territorio nazionale che condividono una visione dello sport basata sull’inclusività e sul rispetto, antirazzista e antifascista, un’idea del rugby per tutti, senza limiti di età, capacità, genere, religione, provenienza o etnia.

Il progetto è ancora in corso d’opera: "La storia a grandi linee è scritta ma mi piace immergermi nei momenti di squadra, momenti che registro e che poi inserirò nel montaggio", continua Leonardo Barbieri. Da oggi fino al 14 febbraio chiunque può diventare co-produttore di questo documentario partecipando ad una raccolta fondi per permettere al regista di completare le riprese del film.

La festa di lancio del crowdfunding è fissata per oggi, alle 19, presso la Casa di Quartiere Fondo Comini di via Aristotile Fioravanti 68, a Bologna. Ci sarà un aperitivo e live set, ma soprattutto la possibilità di fare due chiacchiere con il regista e la squadra e partecipare alla Riffa Cinghiala, una lotteria a sostegno del progetto. Per la raccolta fondi online è necessario seguire il seguente link: Crowdfunding Cinghiali del Setta.