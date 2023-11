Cinque grandi chef in cattedra all’alberghiero Scappi

Cinque grandi chef in cattedra. Gli studenti dell’istituto alberghiero ‘Bartolomeo Scappi’ di Castel San Pietro potranno vivere tra novembre e gennaio cinque pomeriggi di ‘scuola di cucina’ davvero imperdibili. I ‘prof’, infatti, saranno cinque grandi firme della cucina non soltanto regionale. Gli speciali cooking show saranno dedicati agli studenti delle classi seconde e terze. La partenza sarà col botto, perché il 21 novembre allo Scappi arriverà Gino Fabbri, pasticcere notissimo a Bologna, tra i più apprezzati in regione e anche oltre. Per stare in tema di dolcezza, il 6 dicembre in viale Terme approderà Andrea Bandiera, pluripremiato gelatiere padre della Cremeria Scirocco di via Mattei a Bologna. Dopo una settimana ad insegnare i suoi segreti agli studenti sarà Mario Ferrara, chef di origini lucane ma ormai trapiantato da decenni a Bologna, fresco di una nuova esperienza nel ribattezzato Scaccomatto agli Orti.

Dopo una pausa per le festività natalizie l’Alberghiero calerà il poker il 15 gennaio con Massimiliano Poggi, che crea e inventa da anni a Trebbo di Reno nel locale che porta il suo nome, prima di centrare il pokerissimo il 24 gennaio con l’arrivo di un ex alunno diventato big della cucina italiana: Max Mascia, l’erede di Valentino al San Domenico di Imola.

"Sarà un’esperienza bellissima, e sono certa che tanti di loro sapranno far tesoro di quei preziosissimi insegnamenti che arriveranno da cinque veri maestri della cucina italiana, che ringraziamo in anticipo per aver aderito alla nostra iniziativa", il commento a margine della Dirigente Patrizia Parma, che proprio in queste settimane inizierà ad accogliere nelle aule e nei laboratori i potenziali studenti di domani. Dal 17 novembre, infatti, prenderanno il via gli open day per tutti gli indirizzi scolastici.