Nomi: Tommaso e Sofia i più usati a Bologna nel 2023

Bologna, 23 febbraio 2024 - Tommaso e Sofia sono stati i nomi più utilizzati per i neonati bolognesi nel 2023, secondo la graduatoria comunicata dall'Ufficio di Statistica del Comune. E' stata rilasciata, inoltre, la classifica dei cognomi più presenti nel bolognese nel quale al primo posta si trova Rossi, con 1.178 unità.

La statistica sulle nuove nascite

Il Comune di Bologna ha reso nota la graduatoria dei nomi più usati per i neonati nel 2023, comandata da Tommaso per i maschi, registrato 38 volte, e da Sofia per le femmine, con 32 nuove nascite.

Per ciò che riguarda i nomi maschili, Tommaso precede in classifica Alessandro, Edoardo e Leonardo, appaiati al secondo posto con 37 neonati, e Francesco, che segue al terzo con 33. Nell'altra parte del cielo, il podio dei nomi femminili è composto da Sofia che occupa il gradino più volte, con 32 nuove nascite, Vittoria al secondo posto con 28 neonate e medaglia di bronzo per Giulia e Ludovica, a quota 25. Poco fuori dai primi tre c'è Alice, fermo a quota 22.

I nomi più diffusi

Sul sito dell'Ufficio di Statistica del Comune di Bologna è possibile consultare il Contanomi, aggiornato nel febbraio 2024 con tutti i nomi dei nuovi nati. Grazie al portale, è possibile risalire a diversi tipi di statistiche, tra cui quella dei nomi più presenti a Bologna.

Tra i nomi maschili, si confermano ancora una volta ai primi due posti della classifica Andrea, con 5.327 residenti, e Marco, con 4.706 unità. I due nomi in questione comandano la lista addirittura dal 2005, in una serie mai interrotta. A seguire, dopo Marco, troviamo Francesco, con 4.519 persone, Alessandro, con 4.301, e la new entry in top 5 Luca, con 3.527 bolognesi. Rimangono perciò invariati dallo scorso anno i primi 4 nomi più presenti.

Riguardo i nomi femminili, a comandare è Maria, con 3.570 persone, seguito da Francesca, secondo con 3.515 unità, Anna, al terzo posto con 3.504, Giulia, al quarto posto con 2.745, ed Elena, quinto con 2.714 persone.

I cognomi dei bolognesi

Tra le statistiche rilasciate è presente anche quella dei cognomi più gettonati a Bologna. Comanda sempre Rossi con 1.178 persone, mentre alle sue spalle abbiamo Venturi, con 789, e Ferrari, con 734. Poco fuori dal podio Fabbri, con 718 persone, e Russo, al quinto posto con 688. Chiudono la top 10 Montanari con 625, Barbieri con 607, Gamberini e Nanni con 606 e Monti, decimo con 548.

Nella graduatoria complessiva, indipendente dalla nazionalità, troviamo tre cognomi di origine straniera tra i primi 20 più diffusi a Bologna. All'11esimo posto troviamo Hossein, con 519 residenti dei quali 153 hanno cittadinanza italiana, che precede Ahmed, al 14esimo posto, e Chen, al 15esimo. Nella classifica dei cognomi stranieri più presenti, questi tre sono seguiti da Ali e Akter al quarto e quinto posto.