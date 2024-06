Comunali: c’è una quarta lista. In corsa anche la civica Viborgi

Spunta un’altra candidata a Bentivoglio. Si tratta della civica Simona Viborgi, già consigliere di opposizione a Bentivoglio e in Unione Reno Galliera, che, con la sua lista, nel fine settimana sfiderà la candidata civica di centrosinistra Alice Vecchi, il candidato civico di centrodestra Roberto Bernardi e l’altro civico puro, Lorenzo Mengoli.

l panorama elettorale di Bentivoglio si arricchisce di una quarta lista: si presenta infatti per la prima volta ‘ViviAmo Bentivoglio’. "Dopo l’esperienza consiliare, prima con Lega - Salvini Premier poi nel Gruppo Misto, - dice la neo candidata - mi propongo con una lista civica pura, apartitica, nata da un progetto condiviso con un gruppo di cittadini. Vogliamo essere orecchio e voce dei nostri concittadini - continua la Viborgi - perché in un contesto come il nostro riteniamo che la cura del benessere collettivo e la valorizzazione delle nostre radici siano priorità imprescindibili per chiunque si assuma la responsabilità di amministrare un Comune. In questi ultimi anni il nostro territorio ha perso servizi, risorse ed eccellenze come il pronto soccorso pediatrico ed istituti bancari nel capoluogo.

Nelle frazioni, nonostante l’aumento della popolazione residente, si è vista la moria di attività commerciali ritenute essenziali per la popolazione più anziana, così come gli spazi a loro destinati sia per l’aggregazione sia per la cura: ne è un esempio il centro diurno di San Marino, frazione che corre purtroppo il rischio di perdere anche il servizio del medico di base. C’è penuria persino di spazi destinati ai giovani e ai più piccoli: in pratica anziché andare avanti e migliorare, sono stati fatti numerosi passi indietro, come la chiusura degli uffici comunali il sabato mattina, che obbliga gli utenti lavoratori a prendersi ore di permesso per potervi accedere nei giorni feriali".

Infine conclude la Viborgi: "Tra le priorità in programma sono inserite politiche a sostegno degli anziani, dei giovani, delle famiglie e delle attività commerciali di prossimità. Altro punto imprescindibile è l’istituzione di una Proloco, struttura resa oramai urgente e necessaria per coordinare, in maniera efficace e costruttiva, la quantità di iniziative promosse da associazioni e realtà che operano sul nostro territorio. Ci poniamo quindi in discontinuità con l’attuale amministrazione, ma siamo pronti a cogliere l’eredità lasciata, consapevoli che sarà indispensabile arricchirla con idee, progetti e volontà condivise, e proiettarsi nel futuro".

Zoe Pederzini