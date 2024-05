Conclusi gli eventi di ‘Colazione con l’Auser’

Si è concluso con successo il primo ciclo di incontri del progetto ‘Colazione con Auser, che Auser Castel San Pietro ha organizzato per favorire la socializzazione degli anziani, delle persone sole, anche non autonome, offrendo i propri automezzi per gli spostamenti. "L’iniziativa- spiegano gli organizzatori - ha avuto successo grazie al talento di Sabina Niceforo e Roberto Dall’Aglio che, con le loro poesie, recite e dialoghi culturali anche in dialetto, hanno creato momenti di spensieratezza e tanti sorrisi. Per informazioni: Auser 051 2812943.