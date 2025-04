Controlli in un salumificio, i Nas sequestrano sei tonnellate di prosciutti

Bologna, 2 aprile 2025 - Sei tonnellate di prosciutti e altri salumi sono stati sequestrati dai Nas dopo un controllo effettuato in un salumificio/prosciuttificio in provincia. I militari hanno rilevato anche che prodotti come le spezie o il sale alimentare, utilizzato per confezionare i salumi, venivano conservati esposti ad agenti infestanti e ad altri animali selvatici.

Durante il controllo i militari hanno ravvisato numerose criticità igienico sanitarie tra cui la presenza di decine di bancali di sale alimentare, destinato a essere usato nel processo produttivo dei prosciutti, stoccati all’esterno dello stabilimento, con inevitabile esposizione alle intemperie, ad agenti infestanti e ad altri animali selvatici.

I carabinieri del Nas hanno anche trovato un grande quantitativo di spezie e condimenti per i salumi, scaduti da anni, ammassati nei magazzini delle materie prime, oltre a salumi, prosciutti e sugna anonimi e irrintracciabili o con shelf-life superata da molto tempo.

Non solo, in alcuni casi i prosciutti, guanciali, culatte e atri salumi venivano congelati per lunghi periodi, anche oltre i 6 mesi, prima di essere affettati, scongelati e confezionati in buste termo-sigillate per la vendita al dettaglio.

Per tutti questi motivi sono stati sequestrati sei tonnellate di salumi, tra prosciutti, guanciali, pancette, e culatte, per un valore commerciale complessivo intorno ai centottantamila euro. I responsabili hanno ricevuto una multa per un totale di 3.500 euro e il salumificio è stato segnalato all'Ausl per l'immediata emissione dei dovuti provvedimenti.