Ruba i pacchi destinati a una gioielleria, corriere infedele denunciato dai carabinieri a Bologna

Calderara di Reno (Bologna), 11 giugno 2024 - Lavorava come corriere per una ditta di logistica, ma in alcune occasione invece di consegnare i pacchi ai clienti li caricava sul suo furgone. Con questa accusa un uomo di 35 anni è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato e per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera.

Le indagini dei militari dell'Arma sono scaturite dalla denuncia arrivata dall’amministratore delegato di una ditta di logistica e spedizioni internazionali, il quale in sede di querela ha dichiarato ai carabinieri di essersi accorto della mancanza di alcuni pacchi, in quanto mai giunti al legittimo destinatario.

I carabinieri si sono subito concentrati sui movimenti del corriere, anche grazie all’aiuto del sistema di videosorveglianza. Il trentacinquenne è stato trovato in possesso di un pacco con all'interno due orologi di lusso, del valore di 13mila euro circa, destinati a una gioielleria. La merce è stata consegnata al vero destinatario e il trentacinquenne è stato denunciato.