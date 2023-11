Corrieri in agitazione, Amazon:: "Su di loro nessuna pressione"

Amazon interviene dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei corrieri delle aziende in appalto. "Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori di servizi di consegna per consentire loro di pianificare adeguatamente le esigenze operative e definire degli obiettivi realistici, che non mettano pressione su di loro o sui dipendenti", chiosano dal colosso delle consegne. Il problema era stato sollevato dopo che i driver avevano lamentato carichi di lavoro eccessivi, gestito in base a un algoritmo. Da Amazon, però, spiegano come le aziende" abbiano ridotto l’orario di lavoro dei corrieri", che hanno un salario "tra i più alti del settore" e terminano "le consegne entro l’orario contrattualmente previsto".