Corteo oggi a Bologna: protesta pro Palestina crea disagi sui viali

Bologna, 15 aprile 2024 – Sono circa 150 gli attivisti che si sono radunati davanti al Baraccano, la sede del quartiere San Stefano, dove alle 17,30 la Sinistra per Israele – guidata dall’ex deputato Pd Emanuele Fiano – ha presentato il ‘Manifesto nazionale dal 7 ottobre alla pace’.

I contestatori hanno stazionato in via Santo Stefano, sotto l’attento occhio delle forze dell’ordine. Da lì sono poi partiti in corteo verso posta San Vitale e via Zamboni, percorrendo i viali. Il corteo è stato sempre scortato dalle forze dell’ordine: non ci sono stati momenti di tensione, ma la manifestazione ha comunque causato disagi al traffico nell’ora di punta del rientro.