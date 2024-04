Scuola: il liceo Fermi di Bologna occupato a sorpresa

Bologna, 15 aprile 2024 – “E adesso cominciano i giorni di grande preoccupazione”. Allarga le braccia, Fulvio Buonomo preside del liceo Fermi occupato a sorpresa questa mattina. Stop alle lezioni, dunque, e occupazione anche di notte. A guidare la protesta il collettivo del Fermi. Zero sigle. Striscione d’ordinanza appeso sulla facciata del liceo di via Mazzini e avviso sul sito già on line: “ Si comunica che, in seguito all’occupazione, tutte le attività previste per la giornata di oggi, lunedì 15 aprile 2024, sono sospese, inclusi i ricevimenti genitori. Fanno eccezione i Glo già calendarizzati che si terranno regolarmente”. Dopo il Minghetti e il Sabin, ora è la volta del Fermi, ma ribolle anche il liceo Laura Bassi.

“Occupiamo la nostra scuola – scrivono sul manifesto gli occupanti - mossi da un forte bisogno di essere ascoltati, di far sentire la nostra voce dentro e fuori le mura scolastiche di fronte ad un’istituzione che troppo spesso ci vuole silenziosi, sottomessi, omologati. La nostra occupazione vuole esprimere l’esigenza di nuove forme di didattica e di confronto, reclamando un nuovo modello scolastico e sociale che promuova la crescita dell’individuo”.

Quanto alla piattaforma, non c’è nessun motivo legato al liceo: critiche al sistema scolastico (rapporto prof-studenti, didattica, educazione civica, pcto e questione di genere) e critiche al sistema (investimenti sull’istruzione, guerra e repressione) i due grandi temi.