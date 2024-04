Scuola Bologna, occupazione a sorpresa al Sabin

Bologna, 9 aprile 2024 - Occupazione a sorpresa del liceo Sabin di via Matteotti, a Bologna. ‘Sabin occupato 2K24 (2024,ndr)’ recita lo striscione appeso sulla facciata del liceo.

“Si comunica che i rappresentanti degli studenti hanno dichiarato la scuola occupata. Si avvisano le famiglie che tutte le attività didattiche sono forzatamente sospese e al momento non è possibile garantire le normali regole di sicurezza per gli studenti”, si legge sul sito del liceo.

Nessuna richiesta di autogestione era stata avanzata, niente di niente. Questa mattina i ragazzi hanno occupato e basta. Sospese tutte le lezioni, ma non gli esami per la certificazione d’inglese e le attività pomeridiane dei docenti e non.

Piattaforma di rivendicazione ancora in fieri, ma alcuni punti sono già fissati: no alla guerra, no al polo dinamico in via Ermete Zacconi, sostegno ai docenti precari e non, disagio psicologico. Nello specifico, il polo è la nuova succursale da 20 aule per il Sabin in via Ermete Zacconi.

Una succursale fondamentale per accogliere tutti gli iscritti che bussano al liceo di via Matteotti e anche per far ‘respirare’ la sede centrale. Una nuova scuola, costruita dalla Città metropolitana, corredata di palestra omologata Coni che verrà consegnata questa estate