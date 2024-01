Direttiva del ministero dei Trasporti su Bologna 30: il testo integrale in pdf

Bologna, 24 gennaio 2024 – Una bocciatura su più fronti al provvedimento bandiera del sindaco Bologna, Matteo Lepore. Bologna 30 è “abitrario” perché generalizzato e non legato alla necessità di un singolo tratto di strada (dove ci siano scuole, fabbriche o pericoli), non favorisce davvero la sicurezza stradale, non rispetta il diritto alla mobilità dei cittadini.

Ecco il sunto della direttiva che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltrato ai ministeri competenti e all'Anci sui limiti di velocità, a seguito dell'ordinanza del Comune di Bologna che ha istituito in città il limite massimo di circolazione a 30 km/h.

Il testo integrale