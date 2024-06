Disturbano litigando in strada. In manette due spacciatori

Una lite in strada porta a due arresti da parte dei carabinieri di Pianoro, che hanno trovato droga e oggetti atti ad offendere. A finire in manette un 21enne straniero e un 18enne italiano, senza fissa dimora, già noti per reati di vario genere tra cui rapina e spaccio. Sono accusati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e porto di oggetti atti ad offendere.

I fatti sono avvenuti verso le 21.30, quando i carabinieri sono intervenuti in via Nazionale dopo che alcuni residenti avevano segnalato, al 112, una lite in strada. Al momento dell’arrivo della pattuglia di Pianoro i militari hanno notato due soggetti che, alla vista delle forze dell’ordine, hanno tentato di darsi alla fuga. Bloccati tempestivamente dai carabinieri, i due giovani hanno iniziato a inveire contro i militari, prima insultandoli, poi spintonandoli nel tentativo di dileguarsi. Immobilizzati i due soggetti, questi sono stati sottoposti a perquisizione e sono stati trovati in possesso di circa 163 grammi di hashish, 0,6 grammi di cocaina, un coltello multiuso, 70 euro e uno spray urticante, non legale. Alla luce di quanto avvenuto, il materiale rinvenuto è stato sequestrato e su disposizione della Procura i due sono stati arrestati in attesa del processo. Alla direttissima l’arresto è stato convalidato ed entrambi sono stati portati alla Dozza.

Zoe Pederzini