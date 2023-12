Donna trovata a terra, nel sangue, davanti alla stazione di Bologna: è grave

Bologna, 8 dicembre 2023 – A terra, a faccia in giù, nel sangue. Una donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore dopo essere stata trovata, in stato di incoscienza, vicino a un marciapiede in piazza Medaglie d’Oro, di fronte alla stazione. È successo intorno alle 15.

Incidente o caduta accidentale? Grave una donna soccorsa in viale Pietramellara (Fotoschicchi)

Sul posto, assieme ai sanitari del 118, sono intervenuti anche polizia e municipale, per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto: non è chiaro, infatti, se la donna sia stata investita da un mezzo in transito, forse un autobus che poi si è allontanato, non essendosi accorto di averla travolta, o sia caduta da sola, battendo la testa. Una dinamica che gli agenti della locale stanno accertando, attraverso il resoconto dei testimoni e le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della piazza.