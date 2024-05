Ducati inaugura il centro logistico: "In programma nuovi modelli"

Cerimonia di consegna delle chiavi senza interruzione di lavoro ieri mattina nella zona industriale Chiesaccia di Valsamoggia, dove la Ducati già da qualche settimana ha preso possesso della maggiore porzione del grande polo logistico da oltre 95mila metri quadrati realizzato dal colosso Glp, specializzato nella costruzione, proprietà sviluppo e gestione di immobili destinati a fini produttivi. Qui la Rossa di Borgo Panigale ha concentrato tutte le funzioni di ricezione delle componenti in arrivo da tutto il mondo e necessarie al montaggio delle sue moto per poi inviarle a pochi chilometri di distanza per rifornimento costante delle linee di produzione della fabbrica di via Antonio Cavalieri Ducati. Un viavai continuo di bilici, muletti, carrelli e operatori logistici (affidato a circa cento lavoratori di Bcube) ben visibili alle spalle del piccolo palco allestito per la cerimonia, alla quale hanno partecipato il governatore Stefano Bonaccini, il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno, l’amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali, il direttore di produzione Federico Sabbioni e il direttore di Glp Italia Marco Belli.

Oggi Ducati occupa già i primi 30mila metri quadri assegnati come magazzino dei fattori di produzione, ma fra poche settimane saranno pronti anche gli altri 20mila metri destinati invece allo stoccaggio e alla spedizioni delle moto pronte per la consegna. Sono poi inoltre già affittati alla coop Ncv altri 23mila metri destinati ancora alla logistica.

"L’idea di efficienza e bellezza che si coglie anche qui è una caratteristica della Motor Valley -ha detto Domenicali- Glp si è dimostrato un partner capace di comprendere le nostre esigenze, sia in termini di logistica sia di standard di sostenibilità e condizioni di lavoro. Passaggio importante per Ducati che lo scorso anno ha raggiunto il miliardo di fatturato e che sta programmando nuovi modelli e l’entrata nel mercato del cross elettrico, con un piano di sviluppo anche per il sito di Borgo Panigale". Bonaccini ha snocciolato le cifre dell’eccellenza regionale mentre il sindaco Ruscigno ha osservato il compimento del disegno di pianificazione iniziato nel 2008 relativo al Polo Martignone.

Gabriele Mignardi