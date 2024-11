Duello de Pascale-Ugolini. Gli ultimi posti disponibili

È tutto pronto per il faccia a faccia. E c’è ancora uno spiraglio per partecipare. Il Carlino organizza l’ultimo confronto prima delle Regionali fra Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra, ed Elena Ugolini, rettrice delle Scuole Malpighi e candidata civica sostenuta dal centrodestra, entrambi in lizza per la presidenza di viale Aldo Moro domani, domani a partire dalle 18, al Teatro Duse in via Cartoleria 42 (apertura porte dalle 17): l’evento è già sold out, ma chi non avesse provveduto in tempo ad accaparrarsi il biglietto può ancora fare un tentativo recandosi all’esterno del teatro. Basterà cercare il totem presente a pochi passi dall’entrata con sopra scritto ‘Last Minute’ per le ultime possibilità d’ingresso (solo se si libereranno dei posti). A chi si fosse già iscritto per assistere al duello, invece, basterà controllare il proprio indirizzo di posta elettronica dove troverà tutte le indicazioni sull’accesso e sulle modalità di partecipazione. Per altre delucidazioni basta consultare la pagina online all’indirizzo: https://speciale.quotidiano.net/dibattito-regionali-bologna/.

Così, a una spicciolata di giorni dalle urne, il Carlino offre l’opportunità a lettori e cittadini di toccare in prima persona e ascoltare da vicino le proposte e le idee dei candidati a presidente della Regione de Pascale e Ugolini: sul piatto, chiaramente, alcuni dei temi caldi che hanno polarizzato il dibattito politico ed elettorale degli ultimi mesi. L’alluvione, chiaramente, dalla prevenzione del dissesto idrogeologico fino ai nodi dei rimborsi per i danni subiti, ma anche la sanità, con un focus sui modelli regionali, dalle Case della Salute fino alla questione dei diritti. Sul palco insieme con i candidati, a moderare il testa a testa, ci saranno Agnese Pini (direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!) e Valerio Baroncini (vicedirettore del Carlino), mentre alcuni giornalisti della nostra testata interverranno per approfondire questioni delicate, fare domande e sollecitare il dibattito.

L’evento ‘La tua tERra’ prevede anche il coinvolgimento diretto del pubblico: un gruppo di studenti delle scuole medie e dell’Università, alcuni rappresentanti del mondo del volontariato e delle associazioni legate agli anziani e i lettori avranno l’opportunità di porre domande ai candidati, offrendo una prospettiva concreta sui bisogni e le aspettative della comunità. Il confronto potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito online del nostro giornale e sui nostri profili social, per non perdersi neanche un momento dell’ultimo faccia a faccia prima della decisiva tornata elettorale.

Francesco Moroni