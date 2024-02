Feltrinelli. Libere di scegliere. Le donne di Dondi

All’interno della rassegna Leggere insegna a leggere: Contro la violenza di genere, oggi alle 18, alla libreria Feltrinelli di piazza di Porta Ravegnana, Ilaria Maria Dondi

peresenta Libere. Di scegliere se e come avere figli (Einaudi). "Hai figli?" È la domanda a cui nessuna donna sembra sfuggire. Da una parte le madri, dall’altra chi madre non è, per scelta oppure no. Attraverso un inventario inedito di tipologie di madri e di donne senza figli, la giornalista, in dialogo con Stefania Dubla, racconta come esistano mille modi di essere madri e mille modi per non esserlo.