Bologna, 29 maggio 2024 – Furgone inghiottito dal suolo questa mattina a Bologna. E’ accaduto in via del Rondone, il mezzo stava entrando nel carraio di un palazzo, quando all’improvviso il pavimento ha ceduto. Grande spavento per gli occupanti e stupore dei tanti passanti. I vigili del fuoco sono accorsi subito sul posto per tirare fuori il mezzo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Notizia in aggiornamento