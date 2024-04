Furti e caos in autogrill a Bentivoglio: daspo a 5 tifosi

Bologna, 13 aprile 2024 – Cinque tifosi del Catania hanno compiuto dei furti nell'autogrill di Bentivoglio (Bologna) sull'autostrada A13 martedì scorso. È successo dopo la partita col Padova (finale di andata di Coppa Italia di serie C), durante il viaggio di ritorno verso casa. Il questore Antonio Sbordone ha, per questo, emesso cinque daspo ai tifosi: per quattro di loro di un anno e per il quinto di cinque anni, aggiunto all'obbligo di firma, dato che già in passato era stato colpito da un provvedimento analogo.

I cinque, spiega una nota della Questura di Bologna, hanno rubato beni di consumo e cibo "creando un'evidente turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica", e "hanno generato uno stato di confusione e prevaricazione nei confronti del personale dipendente", anche "avvalendosi della forza intimidatoria connessa al numero elevato di avventori contemporaneamente affluiti".

La Polizia stradale di Bologna ha identificato gli autori e la Questura ricorda anche che alcuni tifosi del Catania sono entrati in campo, eludendo i controlli degli stewart, durante l'intervallo della partita e "si sono verificati gravissimi incidenti". Le forze dell'ordine in servizio sono intervenute e "diversi operatori della Polizia hanno riportato delle lesioni, alcune delle quali anche gravi".