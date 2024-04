Incidente oggi ancora sulla Futa, schianto tra auto e moto: sbalzato centauro 23enne

Pianoro (Bologna), 13 aprile 2024 - A una settimana esatta da uno scontro fra tre moto, a Zula di Pianoro, questa mattina ennesimo pauroso incidente sulla ss65 Futa sempre in territorio di Pianoro, ma all’altezza di Livergnano.

A scontrarsi, frontalmente, una moto che si dirigeva verso Loiano e una macchina che andava nella direzione opposta. L’impatto è stato devastante e il motociclista 23enne è stato sbalzato di diversi metri prima di cadere sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il 23enne è stato portato al Maggiore in codice 3 con un politrauma che ha coinvolto prevalentemente gli arti inferiori, ma, stando a quanto dichiarato dai sanitari, non è in pericolo di vita e durante il trasporto in ospedale era cosciente. Sulla scena dell’incidente, per i rilievi, ci sono i vigili urbani di Pianoro. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato.