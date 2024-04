Incidente tra due moto sulla Futa, centauro investito da un terzo mezzo: grave 25enne

Pianoro (Bologna) , 6 aprile 2024 – La Futa è tornata a fare paura dopo il terribile incidente, oggi pomeriggio, dove sono rimaste coinvolte tre moto. Erano quasi le 14, sulla ss 65, in territorio di Pianoro, all’altezza della Casa Cantoniera, in frazione Zula. Una moto, condotta da un giovane centauro 25enne, stava scendendo da Loiano in direzione di Pianoro. Ad un certo punto, però, per cause ancora da chiarire, proprio all’altezza di una curva, la moto del è andata ad impattare frontalmente con un’altra moto, guidata da un centauro 50enne, che stava salendo e procedeva in direzione opposta verso Loiano.

L’impatto fra i due mezzi è stato devastante: le moto sono andate in frantumi sull’asfalto. Il 50enne della due ruote che stava salendo è stato sbalzato rovinosamente a terra. L’altro, il centauro 25enne, che era in sella alla moto che scendeva sulla Futa, è stato a sua volta sbalzato a terra, a svariati metri di distanza, ma è stato, poi, anche investito da un’altra moto, una terza, che stava sopraggiungendo, poco dopo, dietro di lui, sempre sulla carreggiata che da Loiano scende a Pianoro.

Sul posto, avvisati dai tanti pendolari che nel weekend percorrono la Futa, soprattutto nelle giornate di sole, sono sopraggiunti i sanitari del 118 con vari mezzi: due ambulanze, un’automedica e, poco dopo, anche l’elisoccorso. Le condizioni del centauro 25enne, sono parse da subito le più gravi: è stato, infatti, elitrasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità.

Le sue condizioni, per fortuna, nelle ore seguenti sono migliorate ed è stato declassato ad un codice di media gravità. È stato portato via in codice di media gravità anche l’altro motociclista coinvolto nel frontale: nell’incidente ha riportato un politrauma e alcune fratture.

Sulla scena dell’incidente sono, poi, arrivati anche i pompieri, con un mezzo da Pianoro e i carabinieri della locale stazione. I militari si sono occupati di fare i rilievi di prassi che permetteranno di accertare le cause dell’incidente frontale tra i mezzi: alla base dello scontro potrebbe esserci un’errata manovra di uno dei due centauri che avrebbe stretto troppo la traiettoria in curva. Sull’incidente c’era anche, in supporto, una pattuglia dei vigili urbani di Pianoro che si è occupata di attendere lo sgombero della carreggiata dalle moto e dai detriti e di regolare la viabilità che è stata rallentata a lungo.