Furti seriali con spaccate in centro: ragazzo di 27 anni arrestato per rapina

Bologna, 3 aprile 2024 – Una dietro l’altra, tutte con modalità molto simili. Un oggetto pesante per infrangere la vetrina e poi la fuga con la cassa e poco altro. I furti con spaccate sono diventate una vera emergenza in queste ultime settimane, nel centro di Bologna: ogni notte anche due o tre episodi. Che creano spesso più danno di quanto sia l’ammontare in denaro rubato.

La notte scorsa, la polizia ha arrestato un giovane, un senegalese di 27 anni che, assieme a un complice è accusato del reato di rapina aggravata. Gli agenti sono arrivati in via Todaro a seguito di segnalazione da parte di un residente che ha segnato al 113 due soggetti intenti a infrangere la vetrata di un ristorante.

Quando sono arrivati, i poliziotti hanno visto i due uscire dal locale e scappare verso via Capo di Lucca: dal ristorante avevano prelevato la cassa (che si è poi scoperto che conteneva 800 euro e un monopattino elettrico). Da qui è iniziato l’inseguimento: il senegalese per fare prima ha usato il monopattino elettrico. Il complice, invece, ha scavalcato la recinzione del parco della Montagnola e si è dileguato nella notte. Il giovane in monopattino è stato invece fermato vicino all’autostazione e ha cercato di resistere all’arresto, ingaggiando una colluttazione con gli agenti che alla fine hanno avuto la meglio e l’hanno portato prima in questura e poi in carcere alla Dozza.

Sul 27enne, arrivato in Italia in modo regolare, pendono diverse condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione e reati contro il patrimonio, inoltre è destinatario di un avviso orale e della misura del divieto di ritorno a Bologna di agosto scorso.