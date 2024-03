Furto con spaccata sotto le Due torri: colpita profumeria in via San Vitale

Bologna, 22 marzo 2024 – Nuovo furto con spaccata a Bologna, in pieno centro. Questa volta proprio nel cuore della città, sotto le Due torri, nel tratto di via San Vitale chiuso a causa dei lavori in corso per il salvataggio della torre Garisenda.

La vetrina mandata in frantumi, nella notte, è quella di una profumeria che si trova proprio in corrispondenza dell'inizio del cantiere, a pochi passi dall'incrocio con via Zamboni.

Chi è riuscito a introdursi nel negozio ha portato via la cassa e un computer portatile, mentre non risulterebbero ammanchi tra i prodotti in vendita. Da quando la profumeria è aperta in quel punto, cioè da circa tre anni, è il primo episodio di questo genere. Sul posto è intervenuta la Polizia e nell'area sono presenti alcune telecamere di videosorveglianza.

“Sono venuta a trovare i proprietari del negozio - così l’assessora al Commercio, Luisa Guidone - per portare la solidarietà del sindaco e dell’amministrazione comunale. Noi già tempo fa abbiamo iniziato un lavoro importante insieme alle realtà commerciali di quest’area, alla capo di Gabinetto Matilde Madrid, alla giunta e al quartiere. Stiamo ragionando per un’illuminazione maggiore qui nella parte del cantiere, ma non sarà l’unico intervento. Abbiamo coinvolto anche le forze dell’ordine per varie segnalazioni di spaccio e criminalità e sono stati fatti alcuni arresti, motivo per cui voglio ringraziarli per l’impegno e l’attenzione dimostrata in questa zona. Abbiamo davanti dei mesi estivi in cui ragioneremo insieme al quartiere e agli esercenti su come rivitalizzare quest’area. Non solo, pensiamo a un bando di sostegno al commercio che possa aiutare le attività commerciali in questa fase di passaggio”